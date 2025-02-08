انت الان تتابع خبر بغداد لديها "أزمة مالية" و2025 قد يكون بلا مشاريع.. محافظة "تصارح" جمهورها مبكرًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي، في تدوينة تابعتها الخليج 365، انه "بناءً على ماتصلنا من مناشدات ومطالب حول توقف بعض المشاريع او عدم اكمال خطة اعمار المناطق المتبقية في عموم الاقضية والنواحي والقرى، نوضح لكم ان عدم توفر السيولة المالية من قبل وزارة المالية نتيجة الازمة في السيولة وتوفرها حيث لم تمول المحافظة مايقارب 50 ‎%‎ من تخصيصاتها لعامي 2023-2024 ومازالت الاستحقاقات في ذمة المالية تطلق حين توفر السيولة المالية واعطاء حقوق الشركات والمقاولين حسب ذرعات العمل المنجزة".



وأكد أنه "لم تدرج مشاريع جديدة في عام 2024 لعدم تخصيص اموال في الموازنة لذلك، والمشاريع التي تحال وعددها قليل هي متبقية من خطة عام 2023 او مشاريع وزارية ادرجت مؤخراً".

وأشار الى ان "ادراج مشاريع جديدة لا يمكن الا من خلال اقرار جداول موازنة 2025 من مجلس النواب واضافة مبالغ لمحافظتنا لتغطية المشاريع المستمرة وادراج جديدة وحسب المعطيات الحالية لا نعتقد وجود مشاريع جديدة ايضا هذا العام نتيجة الوضع المالي للبلد".

وأوضح انه "تحتاج محافظتنا ادراج مشاريع جديدة بقيمة 600 مليار لانهاء كافة خدمات البنى التحتية في مراكز المدن لكافة الاقضية والنواحي مع المناطق المستحدثة وهذا مانسعى له في المتابعة مع وزارة التخطيط او اللجنة المالية في مجلس النواب"، مبينا انه "من المهم توضيح ذلك اليكم لاننا دخلنا في موسم المزايدات والكذب الانتخابي حتى لا تتكرر عليكم نفس الشعارات والمهاترات ومحاولة تأليب الرأي العام على الحكومة المحلية".