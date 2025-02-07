انت الان تتابع خبر بعد العقوبات الجديدة.. أول رد إيراني على ترامب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "قرار الإدارة الأميركية الجديدة يهدف إلى ممارسة الضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع التجارة المشروعة لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير مشروع وغير قانوني ويستلزم المسؤولية الدولية للإدارة الأميركية".



وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية عواقب وتداعيات مثل هذه التحركات الأحادية الجانب والاستبدادية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، على شخصيات وكيانات بتهمة نقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين".