انت الان تتابع خبر رئيس مجلس بغداد يرد على إقالته: سنطعن أمام القضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيسي في بيان، "تابعنا اليوم مجريات جلسة مجلس محافظة بغداد، والتي شهدت إقالتنا بإجراءات شابتها العديد من الخروقات والمخالفات القانونية والإدارية الواضحة، مما يجعله قرارًا غير مستند إلى الأسس الصحيحة".وأضاف "تأتي هذه الخطوة في إطار الدوافع السياسية المعروفة التي تسعى لإقصاء الأصوات الوطنية والإصلاحية، في محاولة واضحة لإعادة إنتاج أساليب الهيمنة والتأثير على مسار العمل المهني في المحافظة، بعيدًا عن مصلحة أبناء بغداد".

وأكد "أننا سنلجأ إلى القضاء للطعن في هذا القرار غير القانوني، وسنعمل بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية حقوق المواطنين في مجلس يقوم عمله على النزاهة والشفافية".

وأتم القيسي، بالقول: "نطمئن أهلنا في بغداد أننا مستمرون في أداء واجبنا تجاههم، ولن تؤثر هذه المحاولات على إصرارنا في الدفاع عن حقوقهم وخدمتهم بكل إخلاص".

وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس محافظة بغداد، على إقالة رئيسه عمار القيسي من منصبه، بأغلبية 40 صوتا من أصل 41 عضوا.

