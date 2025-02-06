انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الفروسية يستغيث من حيتان الفساد ودعوات ترامب لتهجيرِ الفلسطينيين تواجه غضبا عارما والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # رئيسا الوزراءِ والبرلمانِ يؤكدان أهميةَ تكاملِ عملِ السلطتين التنفيذية والتشريعية واشادةٌ حكومية ٌ بتعديلِ الموازنة
# طعونٌ نيابية ٌ ضد قوانينِ السلةِ الواحدة..ومحاكمُ استئنافِ النجف والقادسية تمضي بتطبيقِ العفو العام
#نادي الفروسية يستغيث ُ من حيتانِ الفساد..واملاكُ الدولةِ في دائرةِ خطرِ المتنفذين
# دعواتُ ترامب لتهجيرِ الفلسطينيين تواجهُ غضبا عربيا ودوليا ..والعراقُ ُيحمّلُ المجتمعَ الدولي المسؤولية
# طعونٌ نيابية ٌ ضد قوانينِ السلةِ الواحدة..ومحاكمُ استئنافِ النجف والقادسية تمضي بتطبيقِ العفو العام
#نادي الفروسية يستغيث ُ من حيتانِ الفساد..واملاكُ الدولةِ في دائرةِ خطرِ المتنفذين
# دعواتُ ترامب لتهجيرِ الفلسطينيين تواجهُ غضبا عربيا ودوليا ..والعراقُ ُيحمّلُ المجتمعَ الدولي المسؤولية