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نشرة السومرية.. الفروسية يستغيث من حيتان الفساد ودعوات ترامب لتهجيرِ الفلسطينيين تواجه غضبا عارما

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نشرة السومرية.. الفروسية يستغيث من حيتان الفساد ودعوات ترامب لتهجيرِ الفلسطينيين تواجه غضبا عارما

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بغداد - ياسين صفوان - # رئيسا الوزراءِ والبرلمانِ يؤكدان أهميةَ تكاملِ عملِ السلطتين التنفيذية والتشريعية واشادةٌ حكومية ٌ بتعديلِ الموازنة

# طعونٌ نيابية ٌ ضد قوانينِ السلةِ الواحدة..ومحاكمُ استئنافِ النجف والقادسية تمضي بتطبيقِ العفو العام


#نادي الفروسية يستغيث ُ من حيتانِ الفساد..واملاكُ الدولةِ في دائرةِ خطرِ المتنفذين

# دعواتُ ترامب لتهجيرِ الفلسطينيين تواجهُ غضبا عربيا ودوليا ..والعراقُ ُيحمّلُ المجتمعَ الدولي المسؤولية

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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