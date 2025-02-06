انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع وزير الخارجية التركي التعاون المشترك والتطورات الإقليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي ورد لـ الخليج 365، أنه "ناقش اللقاء الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الجوانب السياسية والاقتصادية، والتعاون الأمني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، كما تم التطرق إلى التطورات الإقليمية، والتحديات التي تواجه العراق وتركيا، وضرورة تنسيق الجهود لمواجهتها بما يخدم مصالح البلدين".وأكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق وتركيا، مشيراً إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تركيا في دعم الاستقرار في المنطقة".

من جانبه، رحّب وزير الخارجية التركي "بزيارة السامرائي، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.

