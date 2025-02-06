انت الان تتابع خبر العراق يدين محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تعرب وزارة خارجية جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان. وتؤكد الوزارة أن مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه".وأضافت، ان "العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو عبر أي وسائل أخرى"، معتبرة أن "هذه الدعوات تشكل خطراً جسيماً على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع".

وجددت الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والعمل على حماية حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة على أرضهم".