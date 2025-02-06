الأعرجي لسفير الكويت: العراق يعمل على تعزيز أمن واستقرار المنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل اليوم سفير دولة الكويت في بغداد حسن محمد زمان، وبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما جرى بحث تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".



وأكد الأعرجي للسفير الكويتي، أن "العراق يعمل على تعزيز أمن واستقرار المنطقة من خلال التضامن والتلاقي مع الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق أعلى درجات الاحترام المتبادل مع دول المنطقة والعالم".

