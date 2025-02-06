انت الان تتابع خبر بعد ضجة "الامر الولائي".. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى "امرا غير ملزم".



واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان "الامر الولائي غير ملزم" ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها "الأوامر الولائية".