انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تقلب سلة القوانين الثلاثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول نواب عن اللجنة القانونية النيابية ان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالقوانين الجدلية ليس نهائيا ويجب الالتزام به كونها اعلى سلطة قضائية.ويرى مراقبون انه في ظل فوضى المواقف وضبابية مصير قانون العفو، يتحتم على بعض الجهات السنية الابتعاد عن لغة التصعيد التي قد تضر بتنفيذ القانون، محذرين من استغلال الازمة انتخابيا على حساب عواطف الناس.