انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يصل المغرب.. تأكيد على التنسيق بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان "خلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي الوزير بعدد من المسؤولين المغاربة، حيث ستناقش الجلسات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد حسين عقب وصوله على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط العراق بالمغرب"، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات".