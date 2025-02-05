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نشرة السومرية.. الاتحادية تؤكد إلزام قراراتها للسلطات ومحافظون يستغلون الصلاحيات ويعطلون الدوام

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نشرة السومرية.. الاتحادية تؤكد إلزام قراراتها للسلطات ومحافظون يستغلون الصلاحيات ويعطلون الدوام

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بغداد - ياسين صفوان - # المحكمة ُ الاتحادية تؤكدُ الزامَ قراراتِها للسلطات.. والسوداني يدعو اعضاءَ ادارةِ الدولة للاجتماع

# اعتراضا على قراراتِ الاتحادية .. محافظون يستغلون الصلاحياتِ ويعطلونَ الدوامْ .. ونوابٌ يدعون لاقالتِهم

#حوادث ُ السير تحصدُ ارواحَ العشراتِ سنويا والجهاتُ المعنيةُ ترمي الكرة في ملعب السائقين

#بعد قرارِ تهجيرِ الفلسطينيين.. السيد الصدر يهاجمُ ترامب .. والاممُ المتحدة تَعدهُ قرارا محظورا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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