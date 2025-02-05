انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الاتحادية تؤكد إلزام قراراتها للسلطات ومحافظون يستغلون الصلاحيات ويعطلون الدوام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # المحكمة ُ الاتحادية تؤكدُ الزامَ قراراتِها للسلطات.. والسوداني يدعو اعضاءَ ادارةِ الدولة للاجتماع
# اعتراضا على قراراتِ الاتحادية .. محافظون يستغلون الصلاحياتِ ويعطلونَ الدوامْ .. ونوابٌ يدعون لاقالتِهم
#حوادث ُ السير تحصدُ ارواحَ العشراتِ سنويا والجهاتُ المعنيةُ ترمي الكرة في ملعب السائقين
#بعد قرارِ تهجيرِ الفلسطينيين.. السيد الصدر يهاجمُ ترامب .. والاممُ المتحدة تَعدهُ قرارا محظورا