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المشهداني يدعو القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة

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المشهداني يدعو القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من باب المسؤولية الوطنية وتداعـيات المشهــد السياسي ندعو القوى السياسية أولاً، وأعضاء ائتلاف إدارة الدولة كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ لبــحث التحديات التي تواجه العراق".
ودعا الى "الوصول إلى توحيد الرؤية الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية التي ظهرت مؤخراً".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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