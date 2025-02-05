انت الان تتابع خبر المشهداني يدعو القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من باب المسؤولية الوطنية وتداعـيات المشهــد السياسي ندعو القوى السياسية أولاً، وأعضاء ائتلاف إدارة الدولة كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ لبــحث التحديات التي تواجه العراق".

ودعا الى "الوصول إلى توحيد الرؤية الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية التي ظهرت مؤخراً".