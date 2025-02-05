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السيد الصدر يوجه رسالة لترامب: ولات حين مندم!

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تدوينة له: "يا ترامب من نصبك مسؤولًا على الشعوب فتهجر من تشاء وتدعم من تشاء اهي ديمقراطيتكم الرعناء أم هو دينك".

وأضاف: "أم أنت يهودي أم ظننت ان العالم قرية صغيرة بيدك او تحت وطأة ترسانتك وقد قهرتك غزة هاشم انت والنتن".

وتابع: "كفاك جنونا وغطرسة فسمعة دولتك وشعبك وديمقراطيتك على المحك.. ولات حين مندم".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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