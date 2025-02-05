انت الان تتابع خبر مجلس القضاء يصدر موقفا "معارضا" لقرار المحكمة الاتحادية بايقاف "القوانين الثلاثة" والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - واعتبر مجلس القضاء خلال جلسته المنعقدة اليوم، والتي اطلعت الخليج 365 على نتائجها، ان "الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها".



واكد مجلس القضاء انه "يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".