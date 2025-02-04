انت الان تتابع خبر الحكيم يستقبل السوداني ويشيد بخطوات الحكومة في الأحداث الإقليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتحديات المرحلة، واستحقاقات الحكومة، وعمل مجالس المحافظات ودعم المشاريع وتحريك المتلكئ منها".واضاف، ان "الحكيم أشَاد بالخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية في مسار الأحداث الإقليمية والدولية، التي أثبتت موقف العراق وقراءته لهذه الأحداث دون الانغماس فيها".

وجدد السيد الحكيم، بحسب البيان، "الدعوة للتعامل مع أحداث سوريا بجهوزية أمنية وعسكرية عاليتين"، مشيداً "بالحملات الأمنية التي تستهدف جيوب عصابات داعش الإرهابية في الصحاري والبراري العراقية، وذكر بأهمية إدامة هذه الضربات وتكثيف الجهد الاستخباري الداعم لها".

وتابع البيان، ان "اللقاء شهد التأكيد على ضرورة تحريك القطاعات الإنتاجية في العراق، لاسيما الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، للتخلص شيئاً فشيئاً من هيمنة النفط على الموازنة وضغط أسعاره المتقلبة عليها".

واشاد السيد الحكيم، وفقاً للبيان "بالفعاليات الدولية والإقليمية التي تحتضنها العاصمة بغداد، وأهمية تنويعها لاستهداف قطاعات أخرى في العراق"، داعياً الى "حفظ ما تحقق من استقرار، وحمل الجميع مسؤولية ذلك".

ودعا السيد الحكيم أيضاً، إلى "دعم الحكومات المحلية ومنحها الصلاحيات والإمكانات التي تمكنها من تقديم الخدمة وإحداث نقلة نوعية في محافظاتهم".