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نائب: إيقاف تنفيذ العفو العام مصادرة لصوت الشعب

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نائب: إيقاف تنفيذ العفو العام مصادرة لصوت الشعب

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الكريم في تدوينة له على منصة "أكس"، ان "إيقاف تنفيذ قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه في البرلمان مصادرة لصوت الشعب الذي ينتظر اقرار العدالة الاجتماعية والإفراج عن المعتقلين الأبريّاء".

وفي وقت سابق من اليمو، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امرا ولائيا بايقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي اقرها مجلس النواب (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات).
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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