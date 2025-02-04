انت الان تتابع خبر نائب يؤكد: المحكمة الاتحادية حامية الدستور ونرفض المساس بها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في تدوينة على منصة “أكس”: “المحكمة الاتحادية العليا ركن اساسي في النظام الدستوري العراقي، كانت وما زالت حامية الدستور والحقوق والحريات ومصالح الشعب العليا”.وأضاف: “لذا نرفض المساس بها وباعضائها باي شكل من الاشكال وعلى الجميع احترام قراراتها”.

وشنت أطراف سياسية، هجوماً لاذعا على المحكمة الاتحادية العليا، عقب قرارها بإيقاف تنفيذ قوانين “العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات” مؤقتاً ولحين حسم الدعاوى المقامة بصددها.