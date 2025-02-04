انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. قرارات نارية من الاتحادية والبرلمان يستعد للشروع بالاستجوابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # باجراء مفاجئ.. الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات# مجلس النواب يستعد للشروع بالاستجوابات.. وزراء الدفاع والاتصالات والنفط على رأس القائمة بعد اكتمال ملفاتهم

# بالتعاون مع البنك المركزي.. الحكومة تطلق عملية إصلاحات مصرفية شاملة تتركز على اربعة محاور رئيسية

# الاطماع الإستثمارية تهدد نادي الفروسية.. متنفذون يسعون للسيطرة على ارض النادي بمساعدة اطراف حكومية