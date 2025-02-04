انت الان تتابع خبر منع مشاركة "الاحزاب المسلحة" في الانتخابات المقبلة.. جدل جديد في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فيما أكّد قيادي في الإطار التنسيقي أن هذا القرار يصدر قبل كل انتخابات، ولا يؤخذ به تماماً. وكان رئيس الإدارة الانتخابية في المفوّضية، القاضي عامر الحسيني قال إنه "لا يجوز قانونياً للأحزاب التي لها أجنحة مسلحة المشاركة في الانتخابات. لكن هناك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما".وأضاف، أن "لدينا تفتيشاً دورياً لمقار الأحزاب للبحث عن سلاح إن كان مجازاً من عدمه، وفي حال وجوده يجري تحقيق مع الحزب في ما يخص وجود جناح مسلح. أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب، فهي موضوع آخر".

وتعليقاً على ذلك، يقول القيادي في الإطار التنسيقي، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "أغلب الأحزاب لديها أذرع مسلحة، ولديها في الوقت نفسه تمثيل سياسي سواء في الحكومة أو البرلمان"، مشيراً إلى أن "عصائب أهل الحق فصيل مسلح، لكن لديها كتلة الصادقون النيابية، فضلاً عن كتائب حزب الله التي تتبع لها حركة حقوق النيابية، على رغم عدم تبنّيها إياها رسمياً، وأيضاً منظمة بدر وتحالف الفتح".

ويرى، أن "إثارة المسألة وراءها غايات سياسية، ولا سيما أن هناك تسقيطاً لرئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أو محاولة لحجب مشاركة كتلته في الانتخابات المقبلة"، بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية.

ويسود بعضَ الأوساط العراقية اعتقادٌ بأن الأمر يرجع إلى ضغوط دولية على الحكومة طوال الفترة السابقة، أدّت إلى توجيه المفوّضية ودائرة الأحزاب لتذكير الكتل التي لديها سلاح بعدم المشاركة من دون التنازل عن السلاح، بينما رأى فريق آخر من المتابعين أن ما يجري يدخل ضمن خانة التنافس السياسي والتسقيط ولا سيما بين القوى الشيعية.