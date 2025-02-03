انت الان تتابع خبر اتفاق على دفع 18 راتباً لموظفي كردستان المحالين إلى التقاعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح دوبرداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاتفاق ينص على منح المتقاعدين 12 راتباً كمكافأة نهاية خدمة، بالإضافة إلى 6 رواتب عن الإجازات المتراكمة للموظفين الذين لديهم خدمة لا تقل عن 25 سنة".



وأشار النائب، إلى أن "الرواتب الـ12 سيتم صرفها من قبل وزارة المالية الاتحادية وفق شروط محددة، فيما سيتم دفع الرواتب الـ6 عن الإجازات المتراكمة من خلال الدوائر المختصة في الإقليم".