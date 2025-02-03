انت الان تتابع خبر بيان من البارزاني بشأن "الولاية الثانية" للسوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مقر البارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تناقلت بعض المنصات الإعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً إلى الرئيس بارزاني، يدّعي رفضه إعادة تنصيب السيد محمد شياع السوداني رئيساً لوزراء العراق مجدداً".



وأكد البيان أن "هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وهو محض افتراء"، مشيرا الى أن "الهدف من نشر مثل هذه الشائعات هو تقويض ما تحقق من تقدم في العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وتعكير الأجواء الإيجابية السائدة".

وكانت تقارير ووسائل اعلام محلية، قد تناقلت معلومات "مسربة" عن مصادر، عن غضب القيادة الكردية ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني من الحكومة بسبب أزمة الرواتب، واتخاذ قرار بعدم دعم السوداني لولاية ثانية.

وكان البرلمان قد اقر يوم امس تعديل الموازنة كما جاءت من الحكومة، والذي يهدف لدفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان، وهو ما سيؤدي بدوره الى حل مشكلة تصدير نفط الإقليم وبالتالي دفع مستحقات كردستان كاملة.

