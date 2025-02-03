انت الان تتابع خبر رئيس إقليم كردستان يصدر بيانا بعد التصويت على تعديلات الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، "نرحب بتصويت مجلس النواب العراقي على التعديلات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية، ونثني على جهود جميع الأطراف التي شاركت في إعدادها وإقرارها، بما في ذلك مجلس النواب والحكومة العراقية".وأضاف بارزاني، "نتقدم بشكرنا وتقديرنا الخاص لدولة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي أبدى التزامًا حقيقيًا منذ البداية وساهم بجهود مخلصة في حل القضايا المتعلقة بميزانية ورواتب والتزامات إقليم كردستان المالية، كما نهنئ فرق التفاوض والأطراف المعنية في كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية على دورهم الفاعل في هذه العملية".

وتابع بارزاني، أن "هذه الخطوة تمثل تقدمًا إيجابيًا يبث الأمل في تحقيق مصلحة جميع أبناء إقليم كردستان والعراق عمومًا. ونأمل أن تكون بدايةً لحل نهائي ومستدام لمشكلة رواتب موظفي الإقليم والتزاماته المالية في أسرع وقت ممكن".

وأكد بارزاني في بيانه، "التزامنا بالحوار والتفاهم كنهج أساسي لحل جميع القضايا العالقة، ونعمل باستمرار من أجل تعزيز التعاون المشترك لما فيه الخير لجميع العراقيين".

وصوت مجلس النواب، امس الاحد (2 شباط 2025) على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳.