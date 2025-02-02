انت الان تتابع خبر أول تعليق لكردستان بعد تعديل قانون الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأعرب عن شكره "الفريق التفاوضي في حكومة الإقليم على جهوده المبذولة في وضع آلية لحل مسألة الرواتب".

وصوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳.

وعبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة للبرلمان بإقرار تعديل قانون الموازنة، فيما دعا حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط الاتحادية إلى المباشرة والعمل فوراً بهذا التعديل.