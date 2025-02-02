انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. البرلمان يحسم جدل الموازنة ودعوات في الكونغرس لمعاقبة "الرافدين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # البرلمانُ يحسمُ جدلَ الموازنةِ وُيقرُّ تعديلَ فقرةِ استئنافِ تصديرِ نفطِ الإقليم .. والاخيرُ يؤكدُ انهاءَ أزمةِ الرواتب

#على خلفيةِ اتهامِه بغسيلِ الاموال.. دعواتٌ في الكونغرس لمعاقبةِ مصرفِ الرافدين العراقي



#ضربة ٌ موجعة ٌ تطالُ قادةَ داعشِ الارهابي في الزركة ووالي كركوك من بينِ القتلى

# المخلفاتُ الحربية.. خطرٌ يحصدُ ارواحَ العديدِ من المواطنين ويتسببُ باصاباتٍ بليغة