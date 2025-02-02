انت الان تتابع خبر البرلمان يرفع جلسته.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الثلاثاء المقبل".

وصوت مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳.



وأنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعليم العالي الأهلي، فيما صوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء.

وصوت البرلمان، على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة اجراءات التحقيق بقضية التنصت.

وشهدت الجلسة أيضا، تأدية أيمن صلاح حمود اليمين الدستورية بديلًا عن النائب المتوفى مصطفى احمد العرسان.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ4 من الفصـــل التشريعـــي الأول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي.