اخبار العالم / اخبار العراق

البرلمان يُصوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء

0 نشر
0 تبليغ

البرلمان يُصوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء

انت الان تتابع خبر البرلمان يُصوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية، إن "مجلس النواب صوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ4 من الفصـــل التشريعـــي الأول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا