انت الان تتابع خبر البرلمان يُصوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية، إن "مجلس النواب صوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ4 من الفصـــل التشريعـــي الأول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي.