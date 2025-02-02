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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه " مجلس النواب يُصوت على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة اجراءات التحقيق بقضية التنصت".



وفي وقت سابق عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ4 من الفصـــل التشريعـــي الأول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي.