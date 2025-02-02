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مجلس النواب يعقد جلسته الـ4 من الفصل التشريعي الجديد.. تتضمن 4 فقرات

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مجلس النواب يعقد جلسته الـ4 من الفصل التشريعي الجديد.. تتضمن 4 فقرات

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بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (4) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 176 نائباً.

وأدرج مجلس النواب على جدول أعماله في جلسة اليوم الأحد، مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة، في خطوة جديدة نحو استكمال مناقشاته وإقراره.

جدول الاعمال ادناه:

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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