انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته الـ4 من الفصل التشريعي الجديد.. تتضمن 4 فقرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (4) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 176 نائباً.وأدرج مجلس النواب على جدول أعماله في جلسة اليوم الأحد، مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة، في خطوة جديدة نحو استكمال مناقشاته وإقراره.

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