اخبار العالم / اخبار العراق

السامرائي والنجيفي يبحثان التنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات

0 نشر
0 تبليغ

السامرائي والنجيفي يبحثان التنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات

انت الان تتابع خبر السامرائي والنجيفي يبحثان التنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي التقى، اليوم، رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية وسبل تعزيز العمل الوطني المشترك".

وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أهمية التنسيق بين القوى السياسية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على دعم الاستقرار وتعزيز مسار العملية السياسية، بما يضمن تحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات".

وأكد السامرائي خلال اللقاء على "ضرورة وحدة الصف الوطني وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى"، مشدداً على "أهمية الحوار البناء بين مختلف الأطراف السياسية لضمان مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا