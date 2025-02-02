انت الان تتابع خبر هل سيقر مجلس النواب تعديل الموازنة العامة في جلسة اليوم؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المشهداني إنه "بعد نقاشات مستفيضة؛ اتفقنا في رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية واللجان، على تمرير النص المرسل من قبل الحكومة بما يخص تعديل قانون الموازنة العامة، وذلك لأسباب فنية وقانونية مقنعة"، مبيناً أن "مشروع قانون التعديل وضع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد التي سيرأسها النائب الأول محسن المندلاوي، بحكم سفرنا إلى خارج العراق".وأضاف المشهداني: "لقد وضعنا في جدول أعمال جلسة اليوم قوانين أخرى، إضافة إلى قراءة ومناقشة عدة قوانين وقرارات مهمة سيجري حسمها وإقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي، من بينها قانون التقاعد، وقانون الحشد الشعبي، كما ستجري مناقشة قانون مهم جداً هو قانون مجلس الاتحاد"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

تعديل الموازنة

وأدرج مجلس النواب على جدول أعماله في جلسة اليوم الأحد، مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة، في خطوة جديدة نحو استكمال مناقشاته وإقراره.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، أن التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءت وفقاً لما أقرّه مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية تمريره لضمان استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة "سومو".

وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، إن "اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل؛ أكد أهمية تمرير التعديلات كما وردت من الحكومة، كونها نُوقشت وصُوّت عليها في مجلس الوزراء"، مبيناً أن "هذا التعديل يُعد مطلباً للحكومة لضمان استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو)".