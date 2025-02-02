انت الان تتابع خبر إيطاليا تجدد دعوتها للسوداني بزيارة روما والتوقيع على اتفاقية استراتيجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم سفير إيطاليا لدى العراق نيكولو فونتانا، حيث هنأه بمناسبة تسنم مهامه الجديدة، متمنياً له النجاح والتوفيق في عمله".وأضاف المكتب، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأحداث في سوريا، وملف وقف إطلاق النار في كل من غزّة ولبنان".

وجدد السفير الإيطالي الدعوة إلى "رئيس مجلس الوزراء لزيارة إيطاليا، والعمل على توقيع اتفاقية استراتيجية بين البلدين، على غرار الاتفاقيتين اللتين وقّعهما العراق مع كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة".

