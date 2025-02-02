انت الان تتابع خبر الأحزاب الكردية توقع "ميثاق الشرف" لمكافحة الفساد في كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي هذا الميثاق في إطار الجهود المبذولة لضمان انتخابات نزيهة وبيئة سياسية عادلة، بعيدًا عن الفساد والتلاعب.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، خلال حفل التوقيع في أربيل وحضرته الخليج 365، أن "الميثاق يمثل خطوة أساسية لضمان مصداقية العملية الديمقراطية"، داعيًا إلى "التزام الأحزاب بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها".



وشدد كوبيش على "ضرورة مشاركة المرأة في العملية السياسية وتعزيز دورها في المناصب القيادية"، معتبرًا أن "هذه الوثيقة يمكن أن تشكل أساسًا لقوانين مستقبلية تعزز النزاهة والشفافية في الإقليم".

يأتي هذا في وقت لا يزال فيه الميثاق مفتوحًا أمام الأحزاب التي لم توقع بعد، وسط دعوات لتوسيعه ليشمل إجراءات تنفيذية تضمن التزام الجميع بمبادئه.

