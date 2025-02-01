اخبار العالم / اخبار العراق

بمشاركة دولية واسعة.. السوداني يفتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ 48

0 نشر
0 تبليغ

بمشاركة دولية واسعة.. السوداني يفتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ 48

انت الان تتابع خبر بمشاركة دولية واسعة.. السوداني يفتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ 48 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ 48 بمشاركة دولية واسعة".
ويشارك في هذا الافتتاح العديد من الشركات الدولية وبحضور عربي وأجنبي، تحت عنوان "ازدهار واعمار وتنمية".
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا