انت الان تتابع خبر بمشاركة دولية واسعة.. السوداني يفتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ 48 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ 48 بمشاركة دولية واسعة".

ويشارك في هذا الافتتاح العديد من الشركات الدولية وبحضور عربي وأجنبي، تحت عنوان "ازدهار واعمار وتنمية".