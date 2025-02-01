انت الان تتابع خبر الأعرجي لراعي كنائس بغداد: العراق بلد التنوع وتلاقح الحضارات والتسامح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاعرجي استقبل، اليوم راعي كنائس بغداد وأمين السر البطريركي، حضرة الأب شمعون أصلان والوفد المرافق له".وبحسب البيان، رحب الأعرجي بالوفد، مؤكدا ان "العراق بلد التنوع وتلاقح الحضارات والتسامح والوحدة والشراكة" .

وأضاف المكتب، أن "الاجتماع تناول بحث أهمية استمرار دعم الخطاب المعتدل ونبذ خطاب الكراهية الذي لم يجلب للدول والشعوب سوى الدمار والخراب" .

وقدم الأعرجي، الدعوة للوفد الضيف لـ"حضور يوم التسامح الذي تعتزم مستشارية الأمن القومي إقامته، ترسيخا لمفاهيم الأخوة والتعايش والشراكة ودعما لحوار الحضارات".

