انت الان تتابع خبر يجب "الإطاحة بالنظام" سريعا.. تقرير إسرائيلي يكشف خارطة بلدان جديدة لـ"محور المقاومة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول كبير الباحثين في معهد آبا إيبان للدبلوماسية الدولية في إسرائيل والباحث في برنامج ايران، داني سيترينوفيتش، إن "العراق كان يخشى طوال فترة الحرب من أن الصراع في المنطقة سوف يصل إليه، ولذلك ضغط العراق على تلك الفصائل حتى لا تعمل انطلاقا من أراضيه، والآن يدور النقاش حول دمج الفصائل في الجيش كعنصر كامل بدلا من نزع سلاحها".



وأشار الى ان "هذا سيمثل ضربة قوية جديدة لإيران لكن الامر لن يكون بهذه البساطة، فبينما يخشى العراق أن يصبح مثل لبنان، حيث جلب حزب الله الكارثة إلى البلاد، ولكن على الرغم من ضعف الإيرانيين، فإنهم لن يتخلوا عن العراق".

ويبين ان "الفصائل تعلموا من هذه الحرب، انها لا تزيدهم إلا قوة في نظر محور المقاومة وفي المنطقة، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء ضدهم سوى الإطاحة بهذا النظام، ونستغل الحكومة الامريكية بذلك".

وأشار الى ان ايران لن تستسلم، حتى بعد الضربات التي تلقتها، وستواصل بناء محور المقاومة وربما من خلال دول إضافية، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحركات في شبه الجزيرة العربية، ومنطقة القرن الأفريقي، وحتى ليبيا، ومؤخرا تعززت العلاقة بينها وبين السودان أيضا، حيث تتمتع السودان ودول القرن الأفريقي جيبوتي والصومال وإريتريا وإثيوبيا - بأهمية استراتيجية، فهذه المنطقة تشكل جزئيًا الطرف الآخر لخليج عدن، مقابل اليمن، وتمتد جزئيًا على طول شواطئ البحر الأحمر، إن النفوذ هناك إلى جانب النفوذ في اليمن يخدم غرض فرض الحصار على إسرائيل، ويمكن أن يساعد أيضاً في تقديم المساعدة لحماس في غزة".

ويقول سيترينوفيتش أيضا إن "الجيل الجديد من محور المقاومة قد يشمل أيضا خلايا في الضفة الغربية والأردن، حيث تزيد إيران من جهودها لإنشاء جبهات جديدة لإسرائيل"، مضيفا انه "حدث واسع النطاق، لا يكفي أن نقول إن سوريا انهارت وحزب الله لا يستطيع أن يتعافى، إن المحاولات الإيرانية لبناء محور المقاومة لم تتوقف ولن تتوقف، هناك الآن فترة من الزمن تكون فيها إيران ضعيفة ولابد من استغلال ذلك".