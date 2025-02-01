انت الان تتابع خبر المالكي متحدثاً عن العفو العام: سيفرج عن قاتلي الشهيد الصدر اذا شمل الجميع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في كلمة خلال المؤتمر التأسيسي لمجلس عشائر كربلاء وحضره مراسل الخليج 365، ان "العفو عن الإرهابيين ليعودوا مرة أخرى ليقتلوا ويذبحوا لن يحدث مطلقا"، مبينا "لن نسمح باطلاق سراح إرهابي متهم مجرم".

وأضاف ان "قانون العفو كان تشريعه ناقصا وأحيل الى المحكمة الاتحادية ولن يقر"، لافتا الى انه "لا يمكن القبول بإخراج القتلة والمجرمين من السجون".

وتابع "بإمكان اخراج المتهمين بقضايا جنائية ودعاوى وغيرها، حيث اننا لا نريد ان نحرم العوائل من أبنائها، لكن من الجرم اخراج مرتكبي القتل"، لافتا الى "اننا لو تحدثنا بلغة العفو عن الجميع، فمعناه العفو عن سعدون القيسي ومن معه الذين قتلوا الشهيد الصدر".