انت الان تتابع خبر غضب نيابي على "آلية" تمرير الموازنة والكشف عن "انشقاق" داخل جلسة التصويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي في حديث لـ الخليج 365، "مرة أخرى، يتم إدراج فقرة التصويت على تعديل قانون الموازنة على جدول الاعمال بدون ارسال الجداول"، مستدركا بالقول "وهذا فيه غبن للكثير من الشرائح، فضلا عن كونه مخالفة للمادة 77 ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث الأخيرة، ونصت على ارسال جداول الموازنة لسنة 2024".وأضاف الفتلاوي، أن "يوم أمس شهد اجتماع رئيس الوزراء برؤساء الكتل السياسية واتفقوا على المضي بالتصويت على تعديل قانون الموازنة بدون إرسال الجداول، بالإضافة الى المادة 12 اولا وثانيا والتي ألزمت بتسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيرا الى ان "المادة 12 واضحة، تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومتين للسنوات من 2004 ولغاية 2022 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان رقابة الاقليم استنادا الى الحقوق والالتزامات المالية المنصوص عليها".

وتابع الفتلاوي، أن "المادة 12 ايضا تلزم حكومة اقليم كردستان بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بشحن النفط الخام المنتج من الحقول الموجودة في الاقليم الى مخازن شركة سومو في ميناء جيهان التركي بما لا يقل عن 400 الف برميل يوميا وفقا للبيانات الشهرية، وهذا لم يلتزم به الإقليم".

واختتم الفتلاوي تصريحه بالقول، "هذا ما جرى كله، والاقليم لم يلتزم بذلك، وبالتالي يوم غد سوف يكون هنالك انشقاق في جلسة مجلس النواب، لان النواب الوطنيين سوف يعملون على عدم تمرير التصويت على تعديل الموازنة".