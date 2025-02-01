انت الان تتابع خبر ما علاقة العراق بالصراع على حقيبة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل الاعلام اللبنانية، ان ترشيح الثنائي الشيعي للنائب السابق ياسين جابر لوزارة المالية، اثار موجة من المعارضة الداخلية من بينها مبرر رفض توزير اي شخصية في الحكومات السابقة، فضلا عن التحفظ على تسمية الثنائي له.ويضيف موقع "ليبناون ديبايت"، انه "وفق معلومات خاصة فان الموجة انطلقت من داخل بيت الثنائي الشيعي وليس من المعارضة السياسية فحسب"، مشيرة الى ان "مرشح كان يتم تداول اسمه جنبا الى جنب مع جابر، قام باطلاق حملة ضد جابر".

وتشير الى انه "الحملة اشتدت على جابر ووصلت الى شقيقه رباح، حيث سرت شائعات عن اخلاله بدفع سمسرة لأحد المقربين من الرئيس المكلف جراء تعطل صفقة غاز مع العراق، خصوصا وأن للاخير شركة عاملة في العراق.

وفي تفاصيل اكثر عن القصة، كشفت التقارير ان شقيق ياسين جابر، يدعى رباح جابر، وهو رجل اعمال، واراد افتتاح معمل في العراق لصناعة قناني الغاز، وقام شخص صحفي لبناني معروف يمتلك علاقات في العراق بعرض مساعدة لرباح جابر بجعله يلتقي مع مسؤولين عراقيين وعرض مشروعه، وبالفعل تم اللقاء وعرض المشروع لكن العراق رفض الامر لانه يمتلك معامله الخاصة، الامر الذي اشعل الخلاف حيث يطالب هذا الصحفي اللبناني بامواله مقابل محاولة تسهيل عمل رباح جابر، بغض النظر عن إتمام الصفقة من عدمها.