انت الان تتابع خبر كردستان يؤكد استعداده للتنسيق مع بغداد لضمان رواتب الموظفين لعام 2025 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ان "وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، اكد انعقاد اجتماع مشترك في بغداد مع الحكومة الاتحادية برئاسة وزيرة المالية طيف سامي، بحضور عدد من المسؤولين والمستشارين من الجانبين".وتم خلال الاجتماع، الذي جرى، وفق البيان، "في أجواء إيجابية ومسؤولة، مناقشة موازنة ورواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، إلى جانب استعراض التقارير والطلبات التي قدمها الفريق الفني المشترك خلال الأيام العشرة الماضية".

وأكد وفد حكومة إقليم كردستان "التزامه بالتنسيق والعمل المشترك مع بغداد للتوصل إلى حل شامل يضمن تخصيص رواتب موظفي الإقليم خلال الأشهر الـ 12 من عام 2025، كما تم بحث سير مشروع “حسابي” الخاص بتوزيع الرواتب إلكترونيًا، حيث استعرض الفريق المشرف على المشروع خطته التي ستمكن نحو 274 ألف موظف من استلام رواتبهم رقميًا خلال هذا الشهر".

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات بين الجانبين يوم غدٍ لاستكمال المناقشات الفنية المتبقية والتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن استقرار الرواتب لموظفي إقليم كردستان في العام الجديد، بحسب البيان.

