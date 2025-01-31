انت الان تتابع خبر الحكمة يثمن جهود عملية القبض على قتلة العلماء والشهداء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني في بيان ورد لـ الخليج 365، انه"في الوقت الذي يثمِّنُ تيارُ الحكمة الوطني جهودَ رجال الدولةِ الأبطال في الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الرديفة بالقبض على قتلة العلماء والشهداء، ويشدُّ على أيادي المخلصين من أبناء العراق في ملاحقة أذناب البعث الصدامي وزبانيته لإنزال القصاص العادل بالقتلة والمجرمين".واشار الى ان "التيار يستذكرُ بفخرٍ واعتزاز تلكَ النفوسَ الشمّاء والدماءَ الطاهرةَ والمواقفَ المدوّيةَ من أُسرةِ ال الحكيم الذين تلاحمت دماؤهم مع دماءِ الشهيد الكبير آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، لتزعزع عروشَ الطغاة والظالمين وتفتح للشعب المظلوم باب الحرية والخلاص".

وتابع، "تحيةَ إكبار لرجال العراق وعيونه الساهرة، والمجد والرفعة للشهداء الذين ينيرون للأجيال طريق الكرامة والرفعة بأسمائهم وتاريخهم المشرِّف".