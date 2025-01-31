انت الان تتابع خبر استضافة جديدة لوزيرة الاتصالات في البرلمان حول شركة IQ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القره غولي في تصريح لـ الخليج 365، ان " لجنة النزاهة النيابية لديها استضافة اخرى لوزيرة الاتصالات هيام الياسري لمناقشة ملف شركة IQ"، موضحة ان "لجنة النقل والاتصالات تنتظر تحديد موعد استجواب وزيرة الاتصالات من قبل رئاسة المجلس بعد جمع اكثر من 95 توقيع".وأضافت: "هناك كتب استجوابات كثيرة موجودة في رئاسة المجلس لعدة وزراء متوقفة على تحديد الموعد"، مبينة ان "ملف الاستجوابات بالمحصلة النهائية يخضع للتوافقات السياسية ورؤساء الكتل السياسية ".

وختمت القره غولي: "لا توجد اي عرقلة لملف استجواب وزيرة الاتصالات ونحن ماضون بذلك ورئاسة المجلس موافقة على الاستجواب".