انت الان تتابع خبر سوريا قد تحضر قمة بغداد وترقب لتقرير "أملاك الدولة المنهوبة" في نشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - وفد الجامعة العربية يشيد باستعدادات العراق لاستضافة القمة المقررة في نيسان المقبل.. وترجيحات بمشاركة سوريا- لجنة الحفاظ على املاك الدولة تستعد لتقديم تقريرها، وتكشف عن فقدان عشرات السجلات لعقارات تجارية

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