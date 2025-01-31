انت الان تتابع خبر ستحددها "نظرة بغداد للفصائل وشركائها".. حرب "مجدولة" في العراق مع تركيا وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقول "ديلي صباح"، ان إدارة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة ومواجهة إدارة سلفية سنية في سوريا قد يشكل معضلة في حد ذاتها، خصوصا وان بغداد غير متأكدة من موقفها تجاه سوريا بعد، لذلك من المبالغة توقع ان توافق بغداد على الدخول بشراكة ثلاثية ضد حزب العمال الكردستاني.



وتنقل الصحيفة عن خبراء، ان العراق يجب ان يتبنى موقفا واضحا أولا من حزب العمال، وماذا سيفعل ضد التعاون التكتيكي بين حزب العمال وبعض فصائل الحشد في سنجار، كما ان العراق امتنع لسنوات من اعتبار حزب العمال بانه مشكلة خاص به، كما ان الجغرافيا السياسية الكردية في سوريا لم تكن محور الاهتمام الرئيسي لبغداد لسنوات، فضلا عن دعم بعض الفصائل العراقية لحزب العمال.

وتشير الى ان الاتجاه الذي ستختاره بغداد في علاقاتها مع الحكومة السورية الجديدة سيحدد نوع سوريا التي تريد العراق رؤيتها وما يمكنها القيام به في هذا النطاق، وسيتشكل موقف بغداد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا أيضًا في هذا الإطار، كما إن الدعم الذي ستقدمه إيران، لحزب العمال الكردستاني سيضع بغداد أيضًا في سياسات موازية، وخاصة إذا حاولت الولايات المتحدة طرد الفصائل من العراق، فإن الاضطرابات الناتجة عن ذلك ستؤثر سلبًا بالتأكيد على القتال المشترك ضد حزب العمال الكردستاني".