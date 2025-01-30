انت الان تتابع خبر السوداني ونظيره المصري يرعيان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي".واكد، أن "المراسم، شهدت عزف النشيدين الوطنيين للعراق ومصر، وعقد السوداني ومدبولي لقاءً ثنائياً تناول العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون والشراكة، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

واضاف: انه " ترأس الجانبان وفدي البلدين في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، جرت خلالها مناقشة الملفات المشتركة، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات".

وتابع، أن "الزيارة ستشهد عقد لقاء موسع لرجال الأعمال العراقيين والمصريين وممثلي الشركات المتخصصة، بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المصري".

