انت الان تتابع خبر العراق يؤكد رفضه لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في فلسطين بعد وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الشعب الفلسطيني".

وأكد الوزير، بحسب البيان، "موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية"، مشدداً على "رفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وأهمية توحيد الجهود لتعزيز صموده على أرضه".

وأشار إلى أن "العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام".

من جانبه، أعرب محمد مصطفى عن "تقديره العميق لمواقف العراق الداعمة لفلسطين"، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين"، ومؤكداً على "أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات".

