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انت الان تتابع خبر على خلفية "الشركة الاسبانية" في الديوانية.. دعوى قضائية ضد البرقعاوي والان مع التفاصيل
كما جاء في الوثيقة ان "العبارات المذكورة تضمنت الاساءة العمدية لموكلي التي شهدت له ساحات المعارك في الدفاع عن العراق ايام دخول داعش, فضلاً عن اتهامه بالفساد الاقتصادي وتعطيل المشاريع في المحافظة بدون أي دليل مقدم سواء كان مادي او معنوي وامام الرأي العام وهذا الأمر ما يشكل جريمة قذف والغرض منها هو التشهير وهذا الفعل معاقب عليه وفقا لأحكام المادتين (٤٣٣) و (٤٣٤) من القانون العقوبات العراقي النافذ, خاصة مع اصرار المشكو منه على الاتهام وذلك بقوله ( حتى لو كلفني حياتي ) و ( واني طارق البرقعاوي اتحمل المسؤولية )" .
كما ورد في الوثيقة، "لكل ما تقدم نطلب من محكمتكم الموقرة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو منه وذلك لأساءته العمدية لموكلي وتهديد حياته وأسرته ناهيك عن التشهير بسمعته كما نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت التحقيق اشتراكه في هذا الاستهداف الممنهج لموكلي".
وتزايدت الملاحظات والمؤشرات على الشركة "الاسبانية" وما تقوم به من ممارسات وتلكؤ في مشاريع تأهيل البنى التحتية لـ 42 حيًا من احياء الديوانية وبكلفة فاقت الـ300 مليار دينار، حتى خرج احد أعضاء مجلس محافظة الديوانية طارق البرقعاوي بمؤتمر صحفي "صادم" ذكر من خلاله ان الشركة الاسبانية هي شركة محلية تابعة لفصيل مسلح "انصار الله الاوفياء" وفشلت بمشروع البنى التحتية لاحياء الديوانية.
كما وصل غضب محافظة الديوانية من "الشركة الاسبانية" التي تبين فيما بعد انها شركة عراقية محلية، الى المواكب ولجنة العزاء المركزي في ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم "ع"، وذلك مع تصاعد حدة الانتقادات والرفض الشعبي للشركة المتلكئة في اعمال البنى التحتية منذ اكثر من عام.
وأصدرت اللجنة التنظيمية المركزية لعزاء الديوانية في (26 كانون الثاني 2025) بيانا قرأه احد أعضاء اللجنة خلال مراسم عزاء الامام الكاظم "ع" ووسط جموع من الزائرين، طالبت من خلاله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل لإنقاذ الديوانية من الشركة وسحب العمل منها واحالة الاعمال الى شركات رصينة.
كما تضمن البيان دعوة مجلس القضاء الاعلى الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة الاسبانية لوجود شبهات فساد اداري ومالي بحسب البيان.