انت الان تتابع خبر السوداني: نجحنا بتقليل حرق الغاز ونقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحروقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر انطلاق مؤتمر العراق للطاقة، وتابعتها الخليج 365، ان "الحكومة سعت للتخلص من أحادية الريع"، لافتا الى "اننا نجحنا بتقليل حرق الغاز بنسبة 70 بالمئة".

وأضاف "نقترب اليوم من الاكتفاء الذاتي في صناعة المشتقات النفطية"، مشيرا الى "اننا وضعنا في مسار طريق التنمية خطوطاً للنقل والغاز والاتصالات".

وذكر ان "وزارة الكهرباء تستعد لإعلان الحزمة الكبيرة من مشاريع إنتاج الطاقة للمحطات الغازية"، لافتا الى "المضي في الربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا والاتحاد الأوروبي".

واكد ان "مكانة العراق باتت تكتسب صورة أكثر إشراقاً"، لافتا الى ان "العراق ينظر له بوصفه ركناً أساسياً في استقرار سوق الطاقة العالمي".