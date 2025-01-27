انت الان تتابع خبر السوداني والجنابي يبحثان الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم في هذا الملف الذي يشكل أحد أهم أولويات الحكومة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن "مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، مشددا على "أهمية العمل على حسم الملفات قيد التحقيق والمتابعة، والإسراع بمعالجة كل قضايا الفساد التي تحقق فيها هيأة النزاهة، وهذا يتطلب الدعم المتواصل من قبل اللجنة النيابية المختصة".