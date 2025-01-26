انت الان تتابع خبر ما هي الرسالة التي نقلها وزير الخارجية التركي الى العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين.

وناقش الوزير التركي مع المسؤولين العراقيين "ملفات اقتصادية وأمنية وإقليمية؛ أبرزها خطوط تسريع تنفيذ مشروع طريق التنمية ومشاركة الشركات التركية في هذا المشروع، بالإضافة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وملف حزب العمال الكردستاني ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

كما اكدت مصادر سياسية ان "فيدان سينقل رسالة إلى العراق مفادها أن اقامة حوار بناء وعلاقات حُسن جوار بين العراق والإدارة الجديدة في سوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها".

وسيؤكد فيها، وفقا للمصدر ذاته "على ضرورة الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي تم إنشاؤها بصعوبة في العراق وأهميتها البالغة بالنسبة للمنطقة برمتها".