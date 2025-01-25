نشرة السومرية.. "العيث" تستغيث وحراك لتمرير تعديل الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - # وسط استنفار امني وخدمي.. الزائرون يواصلون المسير صوب الكاظمية مع اقتراب الزيارة الرجبية من ذروتها# الكشف عن حراك لتمرير تعديل قانون الموازنة.. ومصادر نيابية تؤكد: الاجراء يهدف لحل الخلافات بين بغداد واربيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012