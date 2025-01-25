انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. "العيث" تستغيث وحراك لتمرير تعديل الموازنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # وسط استنفار امني وخدمي.. الزائرون يواصلون المسير صوب الكاظمية مع اقتراب الزيارة الرجبية من ذروتها
# الكشف عن حراك لتمرير تعديل قانون الموازنة.. ومصادر نيابية تؤكد: الاجراء يهدف لحل الخلافات بين بغداد واربيل
# اتمام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الاسرى.. حماس تفرج عن اربع محتجزات.. والاحتلال يطلق سراح مئتي اسير
# الكشف عن حراك لتمرير تعديل قانون الموازنة.. ومصادر نيابية تؤكد: الاجراء يهدف لحل الخلافات بين بغداد واربيل
# في صلاح الدين.. اهالي منطقة العيث يعيشون اوضاعا مأساوية بغياب ابسط الخدمات.. ويناشدون عبر السومرية بتحرك حكومي
# اتمام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الاسرى.. حماس تفرج عن اربع محتجزات.. والاحتلال يطلق سراح مئتي اسير