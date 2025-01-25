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نشرة السومرية.. "العيث" تستغيث وحراك لتمرير تعديل الموازنة

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نشرة السومرية.. "العيث" تستغيث وحراك لتمرير تعديل الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - # وسط استنفار امني وخدمي.. الزائرون يواصلون المسير صوب الكاظمية مع اقتراب الزيارة الرجبية من ذروتها

# الكشف عن حراك لتمرير تعديل قانون الموازنة.. ومصادر نيابية تؤكد: الاجراء يهدف لحل الخلافات بين بغداد واربيل

# في صلاح الدين.. اهالي منطقة العيث يعيشون اوضاعا مأساوية بغياب ابسط الخدمات.. ويناشدون عبر السومرية بتحرك حكومي

# اتمام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الاسرى.. حماس تفرج عن اربع محتجزات.. والاحتلال يطلق سراح مئتي اسير

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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